В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости21 июля в 16:46
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В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей
Невские Новости21 июля в 18:15