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Lenta.ru
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости21 июля в 16:46
Подробнее о событии
Невские Новости

В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новости21 июля в 18:15
Московский Комсомолец

У государства нет денег на 15 тысячные выплаты пенсионерам

Московский Комсомолецвчера в 12:03
NewInform

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInform22 июля в 09:59
ФАН

Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

ФАН21 июля в 20:03
ИА Красная Весна

«Это болото надо высушить». В Сети возмутились нехваткой средств в ПФР

ИА Красная Веснавчера в 15:41
Профиль

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59
URA.Ru

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Военное деловчера в 04:40
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК22 июля в 12:06
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Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русскомвчера в 14:57
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия17:01
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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Медведев – о слухах про Лунёва: в «Зените» нет бухающих

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью для Metaratings.ru назвал лучших игроков «сине-бело-голубых» по итогам минувшего сезона, а также развеял слухи о проблемах голкипера Андрея Лунёва с алкоголем.
Metaratingsвчера в 07:40
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На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ruвчера в 16:47
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Скандальная блогерша Анна Амбарцумян инсценировала свою смерть

Друзья умершей блогерши подозревают, что именно с ним она провела последние часы, а финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев уверен, что Анна свела счёты с жизнью из-за ссоры с любимым.
Комсомольская правда17:15
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