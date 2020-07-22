Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости21 июля в 16:46

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У государства нет денег на 15 тысячные выплаты пенсионерам

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URA.Ru21 июля в 17:01

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInformвчера в 09:59
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Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре

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Политика

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
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ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

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Хоккей

Сушинский покинул «Авангард». Должность президента упразднена

Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть – в том числе, упразднены должности президента и вице-президента.
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В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США

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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

«Космическое командование США располагает доказательствами того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — говорится в заявлении.
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В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
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Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

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Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года

Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
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Собянин: Снова вводить ограничения в Москве не планируется

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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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