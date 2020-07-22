Экономика
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить597
с чего всё началось
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.РИА Новости21 июля в 16:46
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров
Москва 2421 июля в 07:55
В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей
Невские Новости21 июля в 18:15
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Игры
Новая Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X и PC
Игромания.ру 12:22
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Кино
Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Combat будет под стать оригиналу, заявил актер Льюис Тан в интервью, опубликованном 21 июля на YouTube-канале ComicBook.com.
ИА Красная Весна 07:21
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com 03:45
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 14:26
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Хоккей
Сушинский покинул «Авангард». Должность президента упразднена
Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть – в том числе, упразднены должности президента и вице-президента.
Sports.ru 12:40
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Здоровье
Мэр свердловского города заявил о коронавирусной катастрофе
Мэр Тавды Виктор Лачимов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической.
URA.Ru 10:27
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Политика
В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
«Космическое командование США располагает доказательствами того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — говорится в заявлении.
Известия 12:03
Общество
Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт
В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
В Полтаве мужчина захватил в заложники полицейского и угрожал взрывом
На Украине неизвестный мужчина взял в заложники полицейского, когда тот пытался его задержать. Теперь преступник угрожает взорвать гранату.
ФАН 04:55
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семье его покойной жены Жанны Фриске 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Блокнот.ру 09:46
Экономика
Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".
РИА Новости вчера в 06:34
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Общество
В Санкт-Петербурге отменяют ряд ограничительных мер из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Андрей Воробьев отменяет ряд ограничительных мер, введенных в городе из-за коронавируса.
Газета.Ru 12:43
Политика
Путин поговорил по телефону с Трампом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 12:47
Авто
Ford удвоил производство Ford Bronco из-за ажиотажного спроса
Tvoe-avto.com 07:17
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Общество
Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Экономика
Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года
Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Общество
Собянин: Снова вводить ограничения в Москве не планируется
Москва не собирается снова вводить карантинные ограничения из-за коронавируса. В этом заверил горожан мэр Москвы Сергей Собянин.
Росбалт 09:20