В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Смотрите также
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Жириновский заявил, что Фургал собирался подать в отставку
В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через IT-платформу
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
В России предложили запретить брать кредиты через приложения
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46
Подробнее о событии
В Совфеде прокомментировали предложение выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
RT на русскомвчера в 13:02