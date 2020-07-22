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Lenta.ru
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46
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РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

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Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18
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В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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Российский губернатор не смог попасть с дочерью на прием к врачу

Некоторое время назад у дочери губернатора Калининградской области Антона Алиханова в горле застряла рыбная кость, из-за чего главе региона пришлось посетить несколько больниц, чтобы получить экстренную помощь.
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