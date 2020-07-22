Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46

Подробнее о событии

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:40

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInformвчера в 09:59

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости21 июля в 16:46

В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Москва 2421 июля в 07:55
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Масштабные кадровые изменения прошли в правительстве Забайкалья

В правительстве Забайкалья произошли новые кадровые назначения. Первым заместителем губернатора стал Андрей Кефер.
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Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
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Авто

Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet

Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении.
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Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
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Авто

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

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Эксперт развеял мифы о зарядке гаджетов

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Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах

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Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
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Армия и оружие

США поднимут вопрос о противоспутниковом оружии на переговорах с РФ

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«Манчестер Юнайтед» хочет назначить спортивного директора этим летом

«Манчестер Юнайтед» хочет найти спортивного уже этим летом. Назначить специалиста постарается вице-президент Эд Вудворд.
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Ученые объяснили появление нацеленных на человека видов комаров

Авторы научной работы пришли к выводу, что основными факторами появления комаров, предпочитающих кусать людей, стали климатические изменения и развивающаяся городская среда.
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

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Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
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Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым

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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

Три финалиста сыграют в Лиге чемпионов. Четвертое и пятое место за командами ЦСКА и «Ростов», соответственно.
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Дегтярев заявил о выделении 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о выделении 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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