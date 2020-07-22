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Lenta.ru
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46
Подробнее о событии
NewInform

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInform22 июля в 09:59
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru22 июля в 00:40
Москва 24

В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Москва 2421 июля в 07:55
Московский Комсомолец

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18
URA.Ru

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости21 июля в 16:46
Профиль

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM22 июля в 15:47
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На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новостивчера в 01:00
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19

Опасность в желудке Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции.
Известия17:01

Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссиявчера в 07:00
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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