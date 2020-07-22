В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46
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В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров
Москва 2421 июля в 07:55