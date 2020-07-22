Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости21 июля в 16:46

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Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

ФАН21 июля в 20:03

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInformвчера в 09:59

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:40

У государства нет денег на 15 тысячные выплаты пенсионерам

Московский Комсомолец12:03

В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новости21 июля в 18:15

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
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Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
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Здоровье

Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
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Политика

Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
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Политика

Жириновский ответил обвиняющим ЛДПР в «отказе» от Фургала

Москва, 23 июля 2020, 19:13 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ответил тем, кто обвиняет партию в том, что та бросила Сергея Фургала.
REGNUM 12:13
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до особого распоряжения введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, при этом отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает областное правительство.
РИА Новости 12:01
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Игры

Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite

В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
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Энергетика

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости 04:16
1
Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Гаджеты

AMD представила APU Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro

AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro.
Игромания.ру 21 июля в 16:17
Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

Piter.tv 01:36
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Общество

Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле

23 июля к Земле максимально приблится ярчайшая по статистике за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE).
МордовМедиа вчера в 18:14
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Технологии

Аналитики не верят в то, что Tesla выпустит 500 тысяч электромобилей до конца года и предрекают падение акций

Источник изображения: Tesla Сам Илон Маск на квартальном отчётном мероприятии пояснил, что возможность выпустить 500 тысяч электромобилей в этом году упирается исключительно в производственные ограничения, а спрос на продукцию Tesla остаётся высоким.
3DNews 08:27
Общество

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
RT на русском 09:36
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Футбол

Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»

Интерфакс-Спорт 08:20
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в США превысило четыре миллиона

Число заразившихся коронавирусом в США превысило четыре миллиона. Такие данные приводит агентство Reuters.
Lenta.ru 12:25
Общество

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. Об этом в четверг, 23 июля, сообщается на сайте городской администрации.
Известия 11:38
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Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
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Происшествия

Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу

Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
6
Общество

Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II

Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
RuNews24.ru 20 июля в 12:58
11
Экономика

Посол Армении сообщил об исчезновении армянских товаров в сети «Твой дом»

Из торговых центров сети «Твой дом» исчезли армянские продукты, заявил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.
РБК 11:48
Здоровье

Ученые объяснили появление нацеленных на человека видов комаров

Авторы научной работы пришли к выводу, что основными факторами появления комаров, предпочитающих кусать людей, стали климатические изменения и развивающаяся городская среда.
Известия 11:59
Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
59
Футбол

Кашшаи прокомментировал открытое письмо «Спартака» в свой адрес

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи сказал, что «Спартак» получит официальный ответ на открытое письмо в его адрес.
Спорт-Экспресс 12:08
Политика

Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

Lenta.ru 10:51
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Происшествия

СК возбудил дело после нападения на женщину с ребенком в Красногорске

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении неизвестного, который выстрелил в женщину с ребенком в Красногорске.
Известия 11:36
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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