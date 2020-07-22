Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46

Подробнее о событии

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInformвчера в 09:59

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:40

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости21 июля в 16:46

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59

В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Москва 2421 июля в 07:55
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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Новый протокол управления сновидениями повышает креативность

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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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