В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Смотрите также
Установлена личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
В «Единой России» не поддержали перенос единого дня голосования
СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Мишустин назвал непростым процессом свое лечение от коронавируса
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Седокова согласилась выйти замуж за Яниса Тимму
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной
Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала
В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского
Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости21 июля в 16:46
Подробнее о событии