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Lenta.ru
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новостивчера в 16:46
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RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

RT на русском13:02
URA.Ru

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru17:01
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru00:40
Профиль

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль17:59
Московский Комсомолец

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец17:18
Комсомольская правда

В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Комсомольская правда02:53
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:46
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия06:31
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Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета12:53
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Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M

Российские компании "Эдельвейс", разработчик электроники, "Базальт СПО", разработчик линейки операционных систем "Альт" и "Байкал Электроникс", разработчик "систем на кристалле" на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС "Альт".
CNews09:01
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Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости13:21
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Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД ДНР.
RT на русском12:56
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