В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Смотрите также
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Банки в России сделают людей финансово грамотными
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Минобороны Армении заявило об отбитой атаке спецназа Азербайджана
Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
США закрывают свое консульство в китайском Ухане
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новостивчера в 16:46
Подробнее о событии