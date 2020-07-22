Экономика
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.РИА Новостивчера в 16:46
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Полицейские в США напали на российских журналистов, снимавших протесты
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В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
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Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
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Американский сенатор раскритиковала действия Трампа во время пандемии
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Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 10:49
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Глава Башкирии Радий Хабиров 21 июля провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
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РБК 20:13
Общество
Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи
В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
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Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Здоровье
О росте смертности в первом полугодии сообщила глава Росздравнадзора
В первой половине 2020 года в России значительно выросла смертность.
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Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru 16:07
Политика
«Альтернатива для Германии» направила в суд жалобу на Ангелу Меркель
Правой немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АДГ) поданы жалобы в Конституционный суд Германии на правительство и на Ангелу Меркель, занимающую пост канцлера страны, по причине их реакции на прошедшее в парламенте Тюрингии голосование.
Наша версия 14:27
Авто
Ford создал 1400-сильную версию Mustang Mach-E
Вашингтон, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford совместно со специалистами гоночной команды RTR разработали 1400-сильную версию электрокроссовера Ford Mustang Mach-E.
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял, что клуб точно будет выступать в РПЛ.
TV BRICS 10:35
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
RT на русском 16:22
Общество
Госдума дала работникам старше 40 лет дополнительный выходной
Госдума дала работникам старше 40 лет дополнительный выходной раз в год для диспансеризации.
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В Бразилии выявили рекордные 67,8 тысяч случаев коронавируса за сутки
В Бразилии за прошедшие сутки выявлено самое большое количество новых случаев коронавируса с начала пандемии — 67860.
Росбалт 19:45
Политика
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru 09:36
Технологии
Slack подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу против Microsoft
Slack подал жалобу на Microsoft в Европейскую комиссию, обвинив компанию в антиконкурентном поведении. Об этом 22 июля сообщает Axios.
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Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Вечерний курьер 08:08
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
АБН 20 июля в 10:54
Единоборства
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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