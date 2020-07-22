Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46

Подробнее о событии

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18

В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Комсомольская правдавчера в 02:53

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:40

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59

В Совфеде прокомментировали предложение выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

RT на русскомвчера в 13:02

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости21 июля в 16:46
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 453 пациента

Еще 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили уже более 173 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:31
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева покорила фанатов стройными ножками в мини

Пугачёва выбрала свой фирменный total black look с акцентом на стройные ноги.
Bimru.ru 02:44
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Фигурное катание

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru вчера в 05:58
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Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
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Политика

В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400

Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости 02:52
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Хоккей

Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
Известия 02:46
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
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Происшествия

Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости вчера в 13:21
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 21 июля в 14:54
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Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца

Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
REGNUM 02:56
10
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Происшествия

На Украине подожгли дом борца с коррупцией

Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.
Lenta.ru 02:21
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал

Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
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Общество

Ярчайшая комета за последние семь лет максимально приблизится к Земле

23 июля к Земле максимально приблится ярчайшая по статистике за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE).
МордовМедиа вчера в 18:14
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Технологии

Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.
Lenta.ru 02:56
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Футбол

Луческу прибыл в Киев. Он фаворит на пост тренера «Динамо»

Sports.ru 02:59
Политика

США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Происшествия

На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Общество

Петербург к 2026 году получит 25,5 тыс. кв. м жилья по программе РЗТ

Evo-rus.com 01:32
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Армия и оружие

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты нацбезопасности государства.
Моя Москва.онлайн 20 июля в 14:41
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Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия 01:42
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
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Космос

Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти

Live24 21 июля в 01:20
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Футбол

Футболистам «Ливерпуля» вручили кубок за победу в чемпионате Англии

Футболистам "Ливерпуля" в среду был вручен кубок за победу в чемпионате Англии сезона-2019/20.
РИА Новости вчера в 18:20
Наука

Обнаружена рыба, не накапливающая микропластик в организме

Evo-rus.com вчера в 10:03
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Авто

Правительство возместит 60% затрат по переводу автомобиля на газ

Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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