Экономика
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.РИА Новости21 июля в 16:46
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В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Комсомольская правдавчера в 02:53
В Совфеде прокомментировали предложение выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
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Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
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Армия и оружие
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Как отмечается, за первое полугодие 2020 года более 800 автомобилей уже перевели с бензина на метан, всего же в республике уже около 7 тысяч машин переведены на газ.
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