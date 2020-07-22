Экономика
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.РИА Новостивчера в 16:46
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Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей
Народные новостивчера в 19:08
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Политика
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Общество
Россияне начали копить на вторую волну коронавируса
Почти половина (47 процентов) жителей крупнейших городов России ожидают наступления второй волны пандемии коронавируса до конца этого года.
Lenta.ru 05:01
Автоспорт
Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных
Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news вчера в 16:54
Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
Общественная служба новостей 07:15
Экономика
Рост цен на фьючерсы рапcового масла в Китае приводит к росту цен на другие пищевые масла до максимума за последние годы
Рост цен на фьючерсы на рапсовое масло в Китае приводит к росту цен на другие пищевые масла до максимума за последние годы, Поводом послужили сокращение импорта семян масличных культур из Канады а таже отсутствие нужных объемов на рынках других стран сообщает Рейтер .
Зерно Он-Лайн 03:30
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Происшествия
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновил их поставку
АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключенных контрактов, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 05:41
Общество
ПФР перечислил условия выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Повышенная доплата к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагается гражданам старше 80 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.
iReactor вчера в 18:14
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
Происшествия
В СБУ рассказали о первом допросе захватившего автобус с заложниками
Луцк, Украина, 22 июля 2020, 13:40 — REGNUM В ночь на 22 июля специалисты Службы безопасности Украины провели допрос Максима Кривоша, который накануне более 12 часов удерживал в автобусе заложников.
REGNUM 06:40
Шоу-бизнес
Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей
Evo-rus.com вчера в 06:51
Общество
В Госдуму внесен законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
«Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежи" — это лица в возрасте от 14 до 35 лет»,— сказано в пояснительной записке к проекту.
Коммерсантъ 07:26
Политика
Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края
Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
Политика Сегодня вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Утяшева показала фанатам новую пару Гарика Харламова
На своем дне рождения жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассекретила новые отношения Гарика Харламова, который не так давно расстался с Кристиной Асмус.
CT news 20 июля в 04:54
Экономика
Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
РБК 06:35
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
С начала августа в России в силу вступят новые автомобильные тарифы и штрафы.
Live24 вчера в 02:42
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Футбол
Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача
По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.
Metaratings 06:06
Здоровье
Ещё двое пациентов умерли от коронавируса в Кировской области
За сутки выявлено 47 инфицированных. В больницах лечатся 1 084 человека c covid-пневмонией. 24 пациента находятся в тяжёлом состоянии.
Новый вариант 04:02
Общество
Композитора Юрия Антонова прооперировали в московской больнице
Культуромания вчера в 07:50
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов.
Российская газета 06:31
Происшествия
Завершено судебное следствие по делу экс-главы Удмуртии Соловьева
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.
Интерфакс - Россия 06:24