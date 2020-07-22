Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новостивчера в 16:46

Подробнее о событии

В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Комсомольская правда02:53

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолецвчера в 17:18

Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей

Народные новостивчера в 19:08

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профильвчера в 17:59

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru00:40

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:46
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Политика

Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Экономика

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Здоровье

Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии

Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
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Общество

Россияне начали копить на вторую волну коронавируса

Почти половина (47 процентов) жителей крупнейших городов России ожидают наступления второй волны пандемии коронавируса до конца этого года.
Lenta.ru 05:01
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Автоспорт

Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных

Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news вчера в 16:54
1
Общество

Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
Общественная служба новостей 07:15
4
Экономика

Рост цен на фьючерсы рапcового масла в Китае приводит к росту цен на другие пищевые масла до максимума за последние годы

Рост цен на фьючерсы на рапсовое масло в Китае приводит к росту цен на другие пищевые масла до максимума за последние годы, Поводом послужили сокращение импорта семян масличных культур из Канады а таже отсутствие нужных объемов на рынках других стран сообщает Рейтер .
Зерно Он-Лайн 03:30
Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
126
Происшествия

В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновил их поставку

АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии", КРЭТ) возобновляет с 22 июля поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" (ИВЛ) в рамках заключенных контрактов, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 05:41
8
Общество

ПФР перечислил условия выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей

Повышенная доплата к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагается гражданам старше 80 лет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.
iReactor вчера в 18:14
24
Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
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Шоу-бизнес

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
1
Происшествия

В СБУ рассказали о первом допросе захватившего автобус с заложниками

Луцк, Украина, 22 июля 2020, 13:40 — REGNUM В ночь на 22 июля специалисты Службы безопасности Украины провели допрос Максима Кривоша, который накануне более 12 часов удерживал в автобусе заложников.
REGNUM 06:40
Шоу-бизнес

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Evo-rus.com вчера в 06:51
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет

«Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежи" — это лица в возрасте от 14 до 35 лет»,— сказано в пояснительной записке к проекту.
Коммерсантъ 07:26
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Политика

Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края

Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
Политика Сегодня вчера в 09:44
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Происшествия

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

РБК 06:17
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Шоу-бизнес

Утяшева показала фанатам новую пару Гарика Харламова

На своем дне рождения жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассекретила новые отношения Гарика Харламова, который не так давно расстался с Кристиной Асмус.
CT news 20 июля в 04:54
9
Экономика

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
РБК 06:35
13
Общество

Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа

С начала августа в России в силу вступят новые автомобильные тарифы и штрафы.
Live24 вчера в 02:42
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Футбол

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Футбол

Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача

По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.
Metaratings 06:06
Здоровье

Ещё двое пациентов умерли от коронавируса в Кировской области

За сутки выявлено 47 инфицированных. В больницах лечатся 1 084 человека c covid-пневмонией. 24 пациента находятся в тяжёлом состоянии.
Новый вариант 04:02
15
Общество

Композитора Юрия Антонова прооперировали в московской больнице

Культуромания вчера в 07:50
41
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Происшествия

Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло ДТП, после которого один из автомобилей наехал на пешеходов.
Российская газета 06:31
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Происшествия

Завершено судебное следствие по делу экс-главы Удмуртии Соловьева

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.
Интерфакс - Россия 06:24
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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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