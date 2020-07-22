Коронавирус
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.РИА Новостивчера в 16:46
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Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей
Народные новостивчера в 19:08
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В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
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Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
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«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
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В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
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Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
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Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
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В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
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Парламент Египта одобрил отправку войск за пределы страны
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Ученые доказали передачу коронавируса аэрозольным путем
В ходе проведенных американскими учеными исследований специалисты инфицировали клетки легких образцами воздуха у зараженных коронавирусной инфекцией.
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