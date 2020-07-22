Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новостивчера в 16:46

Подробнее о событии

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru00:40

Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

ФАНвчера в 20:03

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолецвчера в 17:18

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профильвчера в 17:59

Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей

Народные новостивчера в 19:08

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:46
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Происшествия

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8

RT на русском 02:32
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Культура

Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин

В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский".
Газета.Ru 01:22
19
Происшествия

В Саратове бензовоз опрокинулся на заправке и снес иномарку

В Саратове сегодня утром, 22 июля, бензовоз устроил аварию у заправки около Красного моста.
КП - Саратов 02:39
Происшествия

В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников

У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском вчера в 15:35
1
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
2,9K
Общество

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
1
Общество

Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса

Газета.Ru 00:16
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Экономика

Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе

По мнению журналиста, изменение российского валютного рынка произойдет уже в августе.
Evo-rus.com вчера в 08:43
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Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный на своем сайте сообщил о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) закрывается.
Вести.Ru 20 июля в 08:38
2,8K
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
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Общество

Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы

«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
70
Политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
1,3K
Общество

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Политика

Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения

Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец вчера в 19:16
4
Общество

Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы

По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Парламентская газета вчера в 01:52
72
Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
43
Общество

В Москве за сутки 1168 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1168 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:26
593
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
24
Общество

Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
9
Экономика

В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Газета.Ru вчера в 23:40
43
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
368
Политика

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.
Известия вчера в 22:34
19
Шоу-бизнес

Павел Прилучный передарил Мирославе Карпович джип Агаты Муцениеце

Талантливый отечественный актер Павел Прилучный забрал у бывшей возлюбленной дорогостоящий автомобиль ради новой избранницы.
ГлобалМСК.ру 02:28
57
Армия и оружие

Парламент Египта одобрил отправку войск за пределы страны

Палата представителей Египта одобрила разрешение на возможную отправку военных за пределы страны для выполнения боевых задач.
Экономика сегодня 20 июля в 13:07
21
Футбол

«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах

Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты матчей.
МИР 24 вчера в 16:01
9
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
58
Наука

Ученые доказали передачу коронавируса аэрозольным путем

В ходе проведенных американскими учеными исследований специалисты инфицировали клетки легких образцами воздуха у зараженных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 02:05
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Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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