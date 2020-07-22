Экономика
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить223
с чего всё началось
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.РИА Новостивчера в 16:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей
Народные новостивчера в 19:08
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Космос
Ученые зафиксировали в Млечном Пути необычных коричневых карликов
Актуальные Новости 01:16
Общество
Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство
Lenta.ru 09:25
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн 06:18
Общество
Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы
Введение ограничений, призванных остановить распространение COVID-19, привело к разрыву связей между столицей и остальной страной и доказало необходимость создать «резервный пункт управления».
РБК 09:12
Автоспорт
Хельмут Марко: На месте «Феррари» посадил бы Шварцмана в «Альфа Ромео»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступление российского пилота академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана.
Нева Спорт 06:17
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
В городе Луцк Волынской области на западе Украины полиция задержала 44-летнего Максима Кривоша, который утром 21 июля захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Автоспорт
Хэмилтон раскритиковал гонщиков за отношение к антирасистской акции
Sport.ru 20 июля в 02:29
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 20 июля в 13:16
Армия и оружие
Ученый описал первый «парализующий» Россию удар США
США могут нанести парализующий удар по России, используя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию, считает российский ученый.
Газета.Ru 07:13
Происшествия
Троллейбусы и трамваи встали в Ижевске из-за ливня
Сегодня, 22 июля, в связи со скоплением дождевой воды на ряде улиц столицы Удмуртии остановлено движение электротранспорта, сообщает пресс-служба МУП ИжГЭТ .
Izhlife 09:02
Культура
«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»
Игромания.ру 07:49
Авто
Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября
Мировая премьера первого электрического кроссовера чешской марки Skoda Enyaq iV состоится 1 сентября в Праге.
32CARS.ru 03:53
Общество
Третий этап снятия ограничений начался в Липецкой области
Липецкая область продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Известия 07:35
Шоу-бизнес
Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни
Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews 05:23
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
«Роснефть» временно ограничит добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз» из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:19
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Умер актер Андрей Сиротин, сыгравший в сериале «Достоевский».
Shraibikus News 06:44
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Армия и оружие
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны
Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ.
Известия 09:16