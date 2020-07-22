Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать303
с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 16:46

Подробнее о событии

В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Комсомольская правда02:53

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01

Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей

Народные новостивчера в 19:08

В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новостивчера в 18:15

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профильвчера в 17:59

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолецвчера в 17:18

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
63
Космос

Ученые зафиксировали в Млечном Пути необычных коричневых карликов

Актуальные Новости 01:16
Общество

Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство

Lenta.ru 09:25
2
Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Известия 08:42
37
Политика

В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
77
Общество

Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
177
Общество

Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн 06:18
19
Происшествия

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

РБК 06:17
34
Общество

Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы

Введение ограничений, призванных остановить распространение COVID-19, привело к разрыву связей между столицей и остальной страной и доказало необходимость создать «резервный пункт управления».
РБК 09:12
Автоспорт

Хельмут Марко: На месте «Феррари» посадил бы Шварцмана в «Альфа Ромео»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступление российского пилота академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана.
Нева Спорт 06:17
Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
1
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке террорист задержан

В городе Луцк Волынской области на западе Украины полиция задержала 44-летнего Максима Кривоша, который утром 21 июля захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Газета.Ru вчера в 16:45
366
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
346
Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
59
Происшествия

В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка

РБК 08:29
3
Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал гонщиков за отношение к антирасистской акции

Sport.ru 20 июля в 02:29
15
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
1,6K
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 20 июля в 13:16
4K
Армия и оружие

Ученый описал первый «парализующий» Россию удар США

США могут нанести парализующий удар по России, используя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию, считает российский ученый.
Газета.Ru 07:13
78
Происшествия

Троллейбусы и трамваи встали в Ижевске из-за ливня

Сегодня, 22 июля, в связи со скоплением дождевой воды на ряде улиц столицы Удмуртии остановлено движение электротранспорта, сообщает пресс-служба МУП ИжГЭТ .
Izhlife 09:02
Культура

«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»

Игромания.ру 07:49
17
Происшествия

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

РИА Новости 08:04
795
Авто

Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября

Мировая премьера первого электрического кроссовера чешской марки Skoda Enyaq iV состоится 1 сентября в Праге.
32CARS.ru 03:53
7
Общество

Третий этап снятия ограничений начался в Липецкой области

Липецкая область продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Известия 07:35
Шоу-бизнес

Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни

Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews 05:23
13
Энергетика

Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине

«Роснефть» временно ограничит добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз» из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:19
7
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Умер актер Андрей Сиротин, сыгравший в сериале «Достоевский».
Shraibikus News 06:44
37
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
160
Армия и оружие

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и ФРГ у границ страны

Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии неподалеку от российских границ.
Известия 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное