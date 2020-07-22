Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новостивчера в 16:46

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В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профильвчера в 17:59

Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

ФАНвчера в 20:03

Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей

Народные новостивчера в 19:08

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru00:40

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолецвчера в 17:18

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:46
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика

Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки

Рэпер Канье Уэст спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему участвовать в избирательной гонке.
Lenta.ru 00:33
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Музыка

Рэпер из Новосибирска записал хит с Филиппом Киркоровым

Сплести таланты воедино решили народный артист РФ Филипп Киркоров и молодой рэпер родом из Новосибирска Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.
VN.RU вчера в 09:00
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

В Луцке Волынской области на западе Украины задержан 44-летний Максим Кривош, который утром 21 июля захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса, передает РИА Новости.
Инфорос 00:03
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Здоровье

В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом

Банкфакс вчера в 23:43
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Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
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Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
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Политика

Дегтярев не намерен участвовать в выборах в Хабаровском крае

Известно, что накануне прежний губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой « в связи с утратой доверия».
Хакасия-Информ вчера в 22:51
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Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

Известия вчера в 20:54
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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

РИА Новости 20 июля в 09:01
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК вчера в 10:56
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Армия и оружие

В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета

Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
РИА Новости 01:04
1
Общество

Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте

Известия 00:14
Происшествия

Странная спецоперация: Террорист в Луцке вышел и долго ждал, чтобы сдаться

В Сети появилось очень странное видео задержания террориста, захватившего заложников в Луцке.
Rusvesna.su вчера в 17:04
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
58
Армия и оружие

Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru 20 июля в 14:04
21
Путешествия

Россияне назвали места для проведения отпусков в 2020 году

В этом году провести отпуск в России планирует более 80% жителей страны, следует из данных исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберавто».
Известия вчера в 21:09
4
Общество

Аномальное тепло ожидает ряд регионов России

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
363
Культура

«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку

РИА Новости вчера в 20:19
2
Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственным возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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Общество

Открытие ресторанов и ТЦ в Петербурге запланировано на 27 июля

Администрация Северной столицы решила, что необходимо срочно урегулировать вопрос открытия ТЦ и заведений общественного питания с Роспотребнадзором.
iReactor вчера в 06:06
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Шоу-бизнес

Муцениеце вышла в свет после расставания с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце впервые вышла в свет после развода с Павлом Прилучным и поразила публику своей красотой.
Культуромания вчера в 14:23
35
Здоровье

Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов

В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 вчера в 21:00
Футбол

«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС

Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
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Наука

Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан учеными

Shraibikus News 01:41
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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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