Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 16:46

Подробнее о событии

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru00:40

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01

Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей

Народные новостивчера в 19:08

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профильвчера в 17:59

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолецвчера в 17:18

Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

ФАНвчера в 20:03

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:46
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
426
Интернет

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera вчера в 15:33
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Общество

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 01:13
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Общество

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 05:50
1,2K
Общество

Лидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы

По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Парламентская газета вчера в 01:52
72
Политика

Канье Уэст спросил подписчиков, видят ли они его президентом

Ранее Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента, сообщают РИА «Новости».
ФедералПресс 01:03
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
73
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

Известия вчера в 20:54
50
Политика

Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев, которого президент Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил на первой пресс-конференции, почему он оказался в Хабаровске.
Городовой вчера в 10:25
459
Общество

Аномально теплая осень ожидается в России

Синоптики прогнозируют аномально теплую осень в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.
Псковское агентство информации 00:37
Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
29
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
251
Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
Общество

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу до 31 июля

Напомним, по данным на 21 июля в Саратовской области зарегистрировано 8443 случаев коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 11:56
37
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
84
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru вчера в 00:55
321
Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
180
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
363
Политика

Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17

Суд в свою очередь продлил срок разбирательства по делу потерпевшего крушение лайнера.
Evo-rus.com вчера в 04:07
13
Происшествия

Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
8
Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
118
Политика

Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 июля в 22:23
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
9,1K
Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК вчера в 01:11
173
Финансы

ЦБ снизит ставку до нового исторического минимума

Снижение ставки еще на 0,5 п.п. обеспечит России новый исторический минимум.
Московский Комсомолец вчера в 22:38
Гаджеты

Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.
Astera вчера в 15:32
22
Армия и оружие

Американская коалиция в Сирии сообщила о гибели военнослужащего

Американская коалиция понесла потери из-за несчастного случая, заявила 21 июля пресс-служба штаба Объединенной совместной оперативной группы — Операция «Непоколебимая решимость».
ИА Красная Весна 00:38
1
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Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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