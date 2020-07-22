Коронавирус
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить121
с чего всё началось
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.РИА Новостивчера в 16:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей
Народные новостивчера в 19:08
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество
Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии
Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
Общество
Глава МЧС России прибыл в затопленные Нижние Серги
Утром 22 июля по поручению президента Владимира Путина в пострадавшие от наводнения Нижние Серги прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев.
РБК Екатеринбург 02:44
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb 20 июля в 19:27
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
Нашумевший сериал по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского посмотрели 76 млн пользователей, тогда как расположившийся на втором месте четвертый сезон «Бумажного дома» – 65 млн учетных записей.
Киноафиша России 04:12
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам колонии каждого
Хакасия-Информ 02:15
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика
Мишустин: у России в начале года были хорошие предпосылки для рывка
У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:18
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Американский журнал The National Interest рассказал о главных особенностях современного танка Т-14 «Армата» российского производства и его преимуществами над американским M1 Abrams.
Территория новостей 19 июля в 06:52
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 20 июля в 10:16
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Инфо24 вчера в 01:20
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:22
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Кино
HBO начал работу над приквелом сериала «Игра престолов»
В HBO начали работу над приквелом «Игры престолов». Сериал получил название «Дом дракона», пишет Insider со ссылкой на источник.
Live24 01:41
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Происшествия
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему министру строительства
Кировский районный суд областного центра признал вину подсудимого и назначил фигуранту уголовного дела о превышении должностных полномочий наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
REGNUM 03:29
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 16:51
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv 20 июля в 09:19
Политика
Мишустин: четыре вакцины от коронавируса доказали свою безопасность
Четыре вакцины уже доказали свою безопасность, заявил глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
ПолитРоссия 04:28
Экономика
СМИ узнали о противниках создания единого экологического фонда
Совет производителей энергии раскритиковал предложение Минприроды по созданию единого ликвидационного фонда для нейтрализации последствий негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
РБК 04:17
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19