Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 16:46

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В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Комсомольская правда02:53

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru00:40

В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Москва 24вчера в 07:55

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профильвчера в 17:59

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолецвчера в 17:18

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01

В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новостивчера в 18:15
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
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Фигурное катание

Тарасова помогает Медведевой работать над короткой программой в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева готовит в Москве свою короткую программу. Об этом сообщил ее тренер Брайан Орсер.
Спорт-Экспресс 06:13
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa 08:06
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета 09:49
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Армия и оружие

Корабли НАТО маневрируют возле крымского газового месторождения

Испанский фрегат «Альваро де Базан» должен был направиться в Одессу, но отклонился от маршрута и сейчас находится в 50 километрах от Голицынского газоконденсатного месторождения.
Вести Крым 07:35
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Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости вчера в 06:40
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Авто

В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили

Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
32CARS.ru вчера в 22:58
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

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Единоборства

В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова

Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
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Игры

2K Games раскрывает геймплей Mafia: Definitive Edition

Опубликован 15-минутный видеоролик в котором демонстрируется геймплей Mafia: Definitive Edition.
МИТ 08:17
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Здоровье

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru 10:39
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Футбол

«Зенит» и «Химки» смогут выкупить по 1000 билетов на финал Кубка

Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Обе команды смогут выкупить по 1000 билетов для своих болельщиков.
Спорт-Экспресс 10:35
Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

RT на русском 10:02
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Футбол

У двух футболистов ЦСКА подозревают коронавирус

Два футболиста ЦСКА изолированы от остального состава и не примут участия в матче 30 тура российской премьер-лиги с "Тамбовом".
Вести.Ru 10:46
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Дерипаска: «Мы слишком долго стояли на запасном пути»

Олег Дерипаска рассказал Business FM о своих взглядах на текущее положение российской экономики и тех задачах, которые, на его взгляд, предстоит решить как правительству, ЦБ и всей политической элите, так и предпринимателям, чтобы добиться в ближайшие 16 лет роста экономики.
BFM.ru 06:20
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Авто

В Сети опубликовали первые изображения Lada Vesta FL

Российский дизайнер поделился в интернете рендерными изображениями электрокара Lada Vesta FL.
Car.ru 04:16
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Футбол

«Рубин» назвал состав на матч со «Спартаком»

Стал известен состав «Рубина» на матч 30-го тура чемпионата России со «Спартаком», который состоится сегодня на «Ак Барс Арене».
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Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Вести.Ru 10:07
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Общество

На Кубани снова растет количество заболевших коронавирусом

Напоминаем, что за прошедшие сутки в крае выявлено 83 случая заболевания коронавирусом, в том числе один – в Анапе.
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Футбол

Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
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Делягин перечислил, в чем лучше всего хранить сбережения

Лучше хранить сбережения в евро и швейцарских франках, посоветовал Делягин.
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В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19

Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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