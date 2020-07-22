Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 16:46

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В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Комсомольская правда02:53

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01

В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей

Невские Новостивчера в 18:15

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

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Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолецвчера в 17:18

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru00:40

В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Москва 24вчера в 07:55
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 05:56
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ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
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Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.
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Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
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Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
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Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
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Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Шоу-бизнес

Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
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Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

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Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
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«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»

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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

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Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

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«Худший „Зенит“ в новейшей истории»: Уткин раскритиковал чемпиона РПЛ

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о "Зените", который стал чемпионом России в сезоне-2019/20.
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

ТАСС 20 июля в 11:24
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Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

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Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства

Выступая с первым отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы, премьер Михаил Мишустин сформулировал главную цель работы кабинета министров.
РБК 03:23
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 20 июля в 11:59
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Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке террорист задержан

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Политика

Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru 10:13
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Суд отменил арест обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским

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Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.
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Экономика

Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики

Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
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Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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