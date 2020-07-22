Экономика
Lenta.ruВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Рязанский отметил, что дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.РИА Новостивчера в 16:46
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Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей
Народные новостивчера в 19:08
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БИЗНЕС Online 11:01
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Медики советуют гражданам при появлении первых признаков заболевания сразу же принимать меры.
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Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова
Экс-начальник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру России возобновить расследование в отношении репортера.
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Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Ученый описал первый «парализующий» Россию удар США
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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
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Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
На новую выплату в размере 15 тысяч рублей до 15 августа могут рассчитывать российские некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса.
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