Общество
Цензуры.НетВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет. В своём аккаунте в Twitter девушка вспомнила, что в то время Скрипский был её учителем географии. Аренина утверждает, что он трогал её, пытался поцеловать и звал к себе домой.
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У него жена замечательная, ребенок... Я считаю, что Миша очень порядочный человек. Ко мне он не приставал точно... Если бы я был девушкой, я бы тоже хотел, чтобы ко мне приставал Михаил Скипский. А журналистка может писать что угодно, на то она и журналистка.
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