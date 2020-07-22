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Цензуры.НетЦензуры.НетВ Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет. В своём аккаунте в Twitter девушка вспомнила, что в то время Скрипский был её учителем географии. Аренина утверждает, что он трогал её, пытался поцеловать и звал к себе домой.
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Ровшан Аскеров
У него жена замечательная, ребенок... Я считаю, что Миша очень порядочный человек. Ко мне он не приставал точно... Если бы я был девушкой, я бы тоже хотел, чтобы ко мне приставал Михаил Скипский. А журналистка может писать что угодно, на то она и журналистка.
— Ровшан АскеровАргументы и Факты 02:17

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