В Совфеде оценили идею освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский 22 декабря предположил, что инициативу об освобождении малоимущих и пенсионеров от налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты будет сложно администрировать.В источнике
С чего всё началось
Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания определённым категориям граждан. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
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