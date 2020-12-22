Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский 22 декабря предположил, что инициативу об освобождении малоимущих и пенсионеров от налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты будет сложно администрировать.

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С чего всё началось Пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на продукты Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания определённым категориям граждан. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT. RT на русском вчера в 22:00