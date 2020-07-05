Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не скажется на российской промышленности, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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с чего всё началось

Сенатор Джабаров не увидел катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Интерфакс07:30

Подробнее о событии

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Российская газета12:20

В России не увидели катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

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Сенатор не увидел катастрофы для России в появлении у США замены РД-180

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В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

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Сенатор Джабаров прокомменитировал появление в США аналога РД-180

Ридус09:35

Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики

Вести.Ru08:31

В России отреагировали на появление у США аналога РД-180

Московский Комсомолец11:45
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Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

РБК 04:31
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Авто

Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa 00:33
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

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Коммерсантъ 09:27
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Происшествия

В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека

Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
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Политика

Американцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
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Политика

Стрелков назвал пустым «трёпом» слова о включении Донбасса в Россию

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России.
News.ru 11:23
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Армия и оружие

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Футбол

Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек

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Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

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Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

Вести.Ru 10:47
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Власти Казахстана сообщили о дефиците лекарств в республике

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В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом

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Армия и оружие

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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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