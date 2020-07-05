Политика
Российская газетаВ Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США
Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не скажется на российской промышленности, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Читать в источнике
Оценить425
с чего всё началось
Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Интерфакс07:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека
Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
Политика
Американцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
Политика
Стрелков назвал пустым «трёпом» слова о включении Донбасса в Россию
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России.
News.ru 11:23
Армия и оружие
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Деловое.ТВ 12:25
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Здоровье
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Как сообщает ToDay News Ufa, в Западной Монголии, рядом с границей Российской Федерации, специалисты обнаружили вспышку неожиданной для нашего времени смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
ToDay News Ufa вчера в 04:59
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Уфа, 5 июля 2020, 19:01 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Уфой».
REGNUM 12:01
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Происшествия
Коронавирус нашли во время смены в детском лагере под Екатеринбургом
Коронавирусом оказался заражен один из сотрудников детского загородного лагеря «Зарница», расположенного под Березовским, близ города Екатеринбурга Свердловской области.
Регион online 12:52
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным
По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 08:20
Общество
Власти Казахстана сообщили о дефиците лекарств в республике
Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что повышенный спрос на препараты в республике на фоне пандемии коронавируса привёл к дефициту медикаментов.
RT на русском 12:06
Политика
Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов
Доход семьи президента составил более 28,6 миллиона гривен (1,05 миллиона долларов по текущему курсу), из них Зеленский и члены его семьи уплатили 3,6 миллиона гривен (132,9 тысячи долларов по текущему курсу) в качестве налогов.
Lenta.ru 06:20
Общество
В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.
ИА БНК 10:52
Экономика
Колташов раскрыл роль США в падении доходов граждан Судана
Для Судана значение ВНД оказалось на уровне 590 долларов США, что соответствует показателям стран с низким доходом.
ФАН 10:26
Армия и оружие
Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу
Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника подавлена, один каратель убит, двое получили ранения, уничтожен БПЛА противника.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Армия и оружие
«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель
Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.
РИА Новости 01:00
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
Происшествия
Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести
Число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков в провинции Сакарья в Турции увеличилось до шести.
RT на русском 11:33
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Общество
Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю
26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
RT на русском 12:47