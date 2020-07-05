Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

с чего всё началось

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не скажется на российской промышленности, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

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