Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

с чего всё началось

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не скажется на российской промышленности, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Киберспорт Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов. 162

Политика Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре". 235

Футбол «Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России «Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Авто Знаменитая мастерская Zillers Garage сконструировала невероятный мотоцикл BMW Специалисты мастерской Zillers Garage, являющейся мировым чемпионом по кастомайзингу, сконструировали новый проект, основой которого стала версия R nineT от BMW. 3

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. 19

Авто 160-тонный конкурент БелАЗа имеет 20 колес Использование обычных колес вместо покрышек, имеющих сверхбольшие размеры, предоставило возможность самосвалу, который загружен до 160 тонн, преодолевать на скорости в 60 км/час расстояние, превышающее в 4 раза то, которое проезжают обычные самосвалы.

Авто Новый Lamborghini дебютирует уже на следующей неделе Другие эксперты уверены, что дебютирует SCV12, который автопроизводитель обещал показать летом.

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 4,4K

Общество Американский город наводнили сотни вооруженных людей В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей. 1