Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не скажется на российской промышленности, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Читать в источнике
Комментировать634
с чего всё началось

Сенатор Джабаров не увидел катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Интерфакс07:30

Подробнее о событии

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Российская газета12:20

В России отреагировали на появление у США аналога РД-180

Московский Комсомолец11:45

Сенатор не увидел катастрофы для России в появлении у США замены РД-180

РБК11:32

В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Lenta.ru10:53

Сенатор Джабаров прокомменитировал появление в США аналога РД-180

Ридус09:35

Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики

Вести.Ru08:31

В России не увидели катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

Взгляд.ру07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross

Evo-rus.com 03:37
19
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч

Политическая Экспертиза 03:39
21
Авто

Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa 00:33
394
Киберспорт

Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей

В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
170
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe вчера в 08:58
162
Игры

Предзаказ Horizon Zero Dawn в Steam подорожал в 3 раза

Фото: Святослав Суздальский, Vladtime Horizon Zero Dawn — игра, которая завоевала популярность на консолях (самая продаваемая игра на PS4 и самая продаваемая оригинальная игра).
ВладТайм 09:20
75
Авто

Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
Car.ru вчера в 03:54
3
Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
235
Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

«Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 13:57
Авто

Знаменитая мастерская Zillers Garage сконструировала невероятный мотоцикл BMW

Специалисты мастерской Zillers Garage, являющейся мировым чемпионом по кастомайзингу, сконструировали новый проект, основой которого стала версия R nineT от BMW.
Car.ru 05:48
3
Гаджеты

Макет iPhone 12 сравнили на фото с iPhone 7

MobiDevices 12:56
3
Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 02 июля в 10:39
19
Политика

США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос.
URA.Ru 14:07
4
Религия

В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников

Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
345
Гаджеты

Альтернатива Android от «Huawei» появится осенью

Презентация новинки состоится осенью — в сентябре, систему продемонстрируют на смарт-часах Huawei Mate Watch.
ГЛАС.RU 02:43
3
Авто

160-тонный конкурент БелАЗа имеет 20 колес

Использование обычных колес вместо покрышек, имеющих сверхбольшие размеры, предоставило возможность самосвалу, который загружен до 160 тонн, преодолевать на скорости в 60 км/час расстояние, превышающее в 4 раза то, которое проезжают обычные самосвалы.
Car.ru 14:07
Авто

Новый Lamborghini дебютирует уже на следующей неделе

Другие эксперты уверены, что дебютирует SCV12, который автопроизводитель обещал показать летом.
Letnews.ru 12:27
Авто

Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России

Как сообщает ToDay News Ufa, в Российской Федерации были названы комплектации и цены на новый минивэн GAC GN8.
ToDay News Ufa 02 июля в 05:40
82
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
4,4K
Происшествия

Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве

Газета.Ru 12:37
23
Общество

Опубликовано видео краш-теста Aurus, входящего в кортеж Путина

Процедуру краш-теста транслировал телеканал «Звезда». На видео имитируется столкновение Aurus с преградой в лоб.
RuNews24.ru 07:54
17
Игры

Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)

Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru 04:03
8
Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
265
Технологии

Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

Astera вчера в 11:50
11
Авто

Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж

Honda вывела на рынок свой Breeze в сентябре 2019 года.
Car.ru вчера в 03:27
9
Общество

Американский город наводнили сотни вооруженных людей

В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
1
Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru 13:19
7
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
1
Кино

Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»

News.ru вчера в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное