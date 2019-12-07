Энергетика
RT на русскомВ Совфеде оценили предложение «Нафтогаза» по газовому спору
Ранее «Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом». По словам Витренко, украинская компания заявила о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.RT на русском02:06
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