Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили предложение «Нафтогаза» по газовому спору

Ранее «Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом». По словам Витренко, украинская компания заявила о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили предложение «Нафтогаза» по газовому спору

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.
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Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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