Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

с чего всё началось

Ранее «Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом». По словам Витренко, украинская компания заявила о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

В Совфеде оценили предложение «Нафтогаза» по газовому спору

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