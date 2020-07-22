Экономика
СолидарностьВ Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате РФ предложили поддержать российских пенсионеров единовременными выплатами в размере 15 тыс. рублей. В письме, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, говорится об увеличении трат пенсионеров во время пандемии.
Читать в источнике
Оценить803
Подробнее о событии
Показать все источники
В Совфеде оценили инициативу о выплатах пенсионерам по 15 тысяч рублей
Невские Новости21 июля в 18:15
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Новые автомобили вчера в 13:11
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Футбол
Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро
Всего «Реал» намерен в нынешнем году заработать на трансферном рынке 180 миллионов евро.
Советский спорт 18:59
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
Финансы
ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей
ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Finam.Ru 03:28
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Общество
За сутки в мире выявили 284 тысячи случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 284 196 и превысило 15,2 млн.
RT на русском 15:13
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Здоровье
Назван простой продукт, вызывающий смертельную гипертонию
Ранее был назван дешевый сок, снижающий шансы умереть от гипертонии.
Профиль 05:52
Здоровье
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Ранее отмечалось, что массовая вакцинация граждан от COVID-19 потребует на первом этапе не менее 70 млн доз сыворотки.
Newvz.ru 04:25
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском 04:31
Политика
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
РИА Новости 16:10
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
FightTime.ru 17:04
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия 16:25
Футбол
ЦСКА может приобрести полузащитника «Ривер Плейт»
Bookmaker-ratings.ru 12:49
Музыка
Эмин Агаларов представил публике клип на новую песню Максима Фадеева
Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».
OvideO.ru 18:29
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Online47.ru 19:11
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ 19:08
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Evo-rus.com 10:07
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 вчера в 08:50
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
Piter.tv 22 июля в 10:17
Политика
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов
Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.
ТАСС 16:31
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:28