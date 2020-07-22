Экономика

СолидарностьСолидарностьВ Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате РФ предложили поддержать российских пенсионеров единовременными выплатами в размере 15 тыс. рублей. В письме, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, говорится об увеличении трат пенсионеров во время пандемии.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости21 июля в 16:46

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ИА Красная Веснавчера в 15:41

У государства нет денег на 15 тысячные выплаты пенсионерам

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В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInform22 июля в 09:59
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

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Интерфакс 22 июля в 08:20
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Экономика

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Общество

Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса

Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
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Газета.Ru 22 июля в 10:49
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Политика

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса.
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Общество

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Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

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Роскачество советует при покупке мороженого обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда и не была деформирована, а также объясняет, когда мороженое называют замороженным десертом, говорится в сообщении организации.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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