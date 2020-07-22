В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей. С мнением выступил сенатор Валерий Рязанский, пишет агентство "РИА Новости". По его словам, решение о дополнительных единовременных выплатах для пенсионеров принимает правительство.