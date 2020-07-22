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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей. С мнением выступил сенатор Валерий Рязанский, пишет агентство "РИА Новости". По его словам, решение о дополнительных единовременных выплатах для пенсионеров принимает правительство.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости21 июля в 16:46
Подробнее о событии
NewInform

В Совете Федерации оценили предложение о единовременной выплате пенсионерам

NewInform22 июля в 09:59
РИА Новости

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости21 июля в 16:46
Профиль

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

Профиль21 июля в 17:59
Московский Комсомолец

Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

Московский Комсомолец21 июля в 17:18
URA.Ru

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru21 июля в 17:01
Lenta.ru

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Lenta.ru22 июля в 00:40
Москва 24

В Госдуме прокомментировали предложение о дополнительных выплатах для пенсионеров

Москва 2421 июля в 07:55
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СГМУ реализует уникальный проект по изучению нейронной сети головного мозга

В рамках проектной программы запланированы экспериментальные и теоретические исследования процессов функционального взаимодействия и распространения информации в нейронной сети головного мозга.
Четвертая Властьвчера в 01:00

В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing

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РИА Новости17:01
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