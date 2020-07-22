В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.

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Ранее в Общественной палате РФ предложили поддержать российских пенсионеров единовременными выплатами в размере 15 тыс. рублей. В письме, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, говорится об увеличении трат пенсионеров во время пандемии.

В Совфеде оценили предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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