Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
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Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия должна выплатить компенсации Польше за ущерб, нанесенный стране в годы войны. "Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну", — сказал Цеков.
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