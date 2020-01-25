Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.

В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России

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