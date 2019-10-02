Политика
RT на русскомВ Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
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с чего всё началось
"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции, включая политически мотивированное лишение свободы многих российских граждан", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на сайте Рубио.Интерфаксвчера в 23:05
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Конгресс США хочет ввести санкции за «преследование оппозиции» в России
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