Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона

Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек.
РИА Новости22:05
Подробнее о событии
Известия

В Крыму оценили статистику ООН об увеличении численности россиян

Известия01:07
Газета.Ru

В Совфеде сочли статистику ООН признанием жителей Крыма россиянами

Газета.Ru03:43
РИА Новости Крым

В Совфеде оценили решение ООН признать крымчан гражданами России

РИА Новости Крым03:18
Российская газета

В Крыму оценили косвенное признание ООН российского статуса полуострова

Российская газета02:44
РИА Новости

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

РИА Новости03:00
Вести Крым

ООН признала российский статус Крыма – Ковитиди

Вести Крым05:06
Lenta.ru

В Крыму оценили косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами

Lenta.ru00:09

ФБК потребует в ЕСПЧ запретить России мешать перевозке Навального

Фонд борьбы с коррупцией намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы он запретил властям России препятствовать транспортировке оппозиционера Алексея Навального за границу.
ФБК потребует в ЕСПЧ запретить России мешать перевозке Навального
Компания05:24
2,3K

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
16

Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

Дело физика Кудрявцева Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцев был задержан летом 2018 года.
Интерфакс01:22
1

В Азербайджане полиция арестовала более ста криминальных авторитетов

Более сотни криминальных авторитетов задержали полицейские в одном из ресторанов в Азербайджане, сообщает 18 августа Sputnik.Азербайджан со ссылкой на пресс-служба министерства внутренних дел.
ИА Красная Веснавчера в 09:28
425

Вучич опроверг вмешательство армии Сербии в ситуацию в Белоруссии

«Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идет о злонамеренной лжи о том, что армия Сербия якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты», — цитирует Вучича РИА Новости.
RT на русском06:08

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионатвчера в 13:38
1

Правоохранительные органы отрицают наличие ядов в крови Навального

Источник в правоохранительных органах сообщил, что предварительной версией является отравление психодислептиками (галлюциногенными веществами) и что яд в организме политика не обнаружен, передаёт ТАСС.
МордовМедиа04:34

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий, подчеркнул Макрон, Брюссель заинтересован только в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов.
Газета.Ru01:19
244