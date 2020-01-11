Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.

В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента

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