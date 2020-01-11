Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.
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Замгоссекретаря Хейл заявил, что США считают Россию конкурентом, но не врагом

ТАСС05:43

США видят в России конкурента, а не врага, заявил замгоссекретаря Хейл

РИА Новости07:25

В Госдепартаменте США назвали Россию конкурентом, а не врагом

Известия06:36

В Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента

RT на русском11:06

В США заявили, что РФ является конкурентом Вашингтона, но не врагом

News.ru06:16

В США заявили, что видят в России изобретательного и жесткого конкурента

Газета.Ru07:31

Зам Помпео не считает Россию врагом США

Вести.Ru08:47
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:02
Футбол

Кристал Пэлас — Арсенал 1:1

«Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. Гол у канониров забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Спорт-Экспресс 09:26
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

РИА Новости 10:17
Общество

Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу

В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Журналистская правда вчера в 06:21
Энергетика

В Минэнерго заявили о транзите нефти через Белоруссию в полном объёме

В «Белнефтехиме» отметили, что объемы нефти, ожидающиеся к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу НПЗ страны в январе 2020 года.
Rambler News Service 11:05
Общество

Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана

Министр культуры 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид был назначен на пост главы Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет.
РБК 05:43
Шоу-бизнес

Богомолов смонтировал фильм про Собчак под песню «Моя молитва»

Под видео автор программы «Осторожно, Собчак!» поблагодарила Константина Богомолова за монтаж и музыкальное оформление.
Телепрограмма вчера в 06:44
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения

BFM.ru 09:37
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
РИА Новости 09:32
Футбол

«Наполи» объявил о переходе Демме

Полузащитник «Лейпцига» Диего Демме стал игроком «Наполи», информирует сайт итальянского клуба.
Спорт-Экспресс 11:02
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Здоровье

Названы 3 заболевания, особенно опасные в зимнее время

Группа зарубежных экспертов назвала 3 заболевания, которые в зимнее время особенно опасны.
Актуальные Новости 09 января в 05:40
Здоровье

«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
РИА Новости 08:31
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
Политика

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском вчера в 14:32
Армия и оружие

В Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing

Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
RT на русском 09:43
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Общество

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
РИА Новости 09:32
Религия

РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств

Интерфакс 07:28
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11:09
Происшествия

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК 04:51
Биатлон

Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

РИА Новости 09:44
Армия и оружие

Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому

Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Rusvesna.su 06:34
Политика

Офис Зеленского опубликовал фотографии сбитого в Иране самолета

Коммерсантъ 08:30
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск вчера в 08:08
Политика

Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
РИА Новости 10:51
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» в матче КХЛ

RT на русском 08:27
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