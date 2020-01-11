Политика
RT на русскомВ Совфеде оценили слова Хейла о том, что США видят в России конкурента
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о том, что Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента.
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Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Кристал Пэлас — Арсенал 1:1
«Арсенал» в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. Гол у канониров забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу
В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Энергетика
В Минэнерго заявили о транзите нефти через Белоруссию в полном объёме
В «Белнефтехиме» отметили, что объемы нефти, ожидающиеся к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу НПЗ страны в январе 2020 года.
Общество
Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана
Министр культуры 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид был назначен на пост главы Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет.
Шоу-бизнес
Богомолов смонтировал фильм про Собчак под песню «Моя молитва»
Под видео автор программы «Осторожно, Собчак!» поблагодарила Константина Богомолова за монтаж и музыкальное оформление.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Футбол
«Наполи» объявил о переходе Демме
Полузащитник «Лейпцига» Диего Демме стал игроком «Наполи», информирует сайт итальянского клуба.
Здоровье
Названы 3 заболевания, особенно опасные в зимнее время
Группа зарубежных экспертов назвала 3 заболевания, которые в зимнее время особенно опасны.
Здоровье
«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами
С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Армия и оружие
В Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing
Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Хоккей