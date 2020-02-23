Кондратьев подчеркнул, что Трамп недоговороспособен, он много говорит, но почти не выполняет обещаний. Сенатор не исключает, что заявление американского президента может быть предвыборным ходом. Возможно, это желание показать себя миротворцем, влияющим на политику России больше, чем Европа.

В Совфеде оценили слова Трампа о мире России и Украины

Общество Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.

Игры Создатели Metro: Exodus полностью переходят на рейтрейсинг Metro: Exodus стала одной из первых игр с полноценной поддержкой рейтрейсинга, однако Шишковцов отмечает, что это лишь проба пера — первое поколение технологии, тогда как в будущем они смогут показать куда более впечатляющую работу.

Экономика В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

Музыка Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020» РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.

Экономика Петербургские пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам С 1 января 2020 года некоторые петербургские пенсионеры начнут получать дополнительные деньги из городского бюджета.

Общество Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.

Экономика В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.

Общество Онищенко призвал запретить татуировки Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.

Политика В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.

Кино Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате Фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова собрал в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Происшествия Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды.

Политика Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору ингредиентов для блинов Оказалось также, что в выборе масла тоже есть свои тонкости: надпись на упаковке «масло» ещё не говорит о том, что перед покупателем натуральный продукт, в названии долго быть уточнение — «любительское», «крестьянское», «бутербродное» или «чайное», информирует Роспотребнадзор.