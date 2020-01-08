Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
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Юрканс: если Латвия посмотрит в сторону России - она получит санкции США

Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.
Sputnik Латвиявчера в 11:03

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В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

РИА Новости05:37

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Известиявчера в 23:33

В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

RT на русском04:59

В Совфеде ответили на слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Газета.Ru05:08

Экс-глава МИД Латвии заявил о роли США в отношениях Прибалтики с Россией

РБК04:13

Экс-глава МИД Латвии объяснил недружелюбное отношение Прибалтики к России

Life.ruвчера в 23:13

Юрканс: если Латвия посмотрит в сторону России - она получит санкции США

Sputnik Латвиявчера в 11:03
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Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский самолет

Ридус 01:46
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт вчера в 10:40
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»

По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Чемпионат вчера в 05:30
Авто

Современные моторные масла могут сломать двигатель

Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.
Tvoe-avto.com 06:02
Армия и оружие

Иран уничтожил ряд американских самолетов в ходе обстрела в Ираке

Несколько американских самолетов были уничтожены в результате ракетной атаки авиационной базы «Айн аль-Асад» на западе Ирака.
Политическая Экспертиза вчера в 21:15
Происшествия

Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
REGNUM 04:11
Шоу-бизнес

«Конфуз на отдыхе»: Бюст Волочковой выскочил из купальника

На фото шикарный бюст Анастасии вывалился из купальника. Видимо, костюм для купания оказался мал красавице.
Комсомольская правда 06:32
Культура

Шнуров обратился к подписчикам с вопросом о фильме «Вторжение»

Известия 01:50
Экономика

Где в России вкладывать в недвижимость, чтобы заработать

В России возвращается в моду инвестиции в недвижимость.
URA.Ru вчера в 00:30
Происшествия

Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже

Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Московский Комсомолец 07:02
Политика

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов.
Политическая Экспертиза 05:19
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.
ТАСС 04:12
Футбол

Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»

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Финансы

Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
ТАСС 06:09
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Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

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В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
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Американское СМИ высмеяло Шестеркина за игру в дебютном матче в НХЛ

Sports высмеяло голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина во время его дебютного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш".
Газета.Ru 06:37
Происшествия

В Новосибирской области произошел крупный пожар в торговом комплексе

В городе Искитим (Новосибирская область) загорелось здание торгового комплекса «Центральный».
Коммерсантъ 04:52
Здоровье

В Конго от кори погибли шесть тысяч человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.
News.ru 02:42
Шоу-бизнес

Собчак отправилась отдыхать с Богомоловым и сыном

Ксения Собчак опубликовала фото и видео, сделанные во время отдыха на горнолыжном курорте с Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Вести Подмосковья 05 января в 11:03
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Lenta.ru 06:56
Общество

В аэропортах России снова разрешили курить

Закон, по которому пассажирам вновь разрешили курить в аэропортах, вступает в силу 8 января.
URA.Ru вчера в 22:19
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания вчера в 10:37
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