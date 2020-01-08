Политика
RT на русскомВ Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
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с чего всё началось
Юрканс_политика_латвия США и Китай будут определять мировую экономику, а США и Россия – политику мировой безопасности, заявил Юрканс в интервью Sputnik Латвия. По его мнению, Китай и Россия будут и дальше сближаться, поскольку к этому их фактически толкают США.Sputnik Латвиявчера в 11:03
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Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.
Армия и оружие
Иран уничтожил ряд американских самолетов в ходе обстрела в Ираке
Несколько американских самолетов были уничтожены в результате ракетной атаки авиационной базы «Айн аль-Асад» на западе Ирака.
Происшествия
Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
Шоу-бизнес
«Конфуз на отдыхе»: Бюст Волочковой выскочил из купальника
На фото шикарный бюст Анастасии вывалился из купальника. Видимо, костюм для купания оказался мал красавице.
Экономика
Где в России вкладывать в недвижимость, чтобы заработать
В России возвращается в моду инвестиции в недвижимость.
Происшествия
Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже
Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Политика
Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана
Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.
Футбол
Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Хоккей
Американское СМИ высмеяло Шестеркина за игру в дебютном матче в НХЛ
Sports высмеяло голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Игоря Шестеркина во время его дебютного матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш".
Происшествия
В Новосибирской области произошел крупный пожар в торговом комплексе
В городе Искитим (Новосибирская область) загорелось здание торгового комплекса «Центральный».
Здоровье
В Конго от кори погибли шесть тысяч человек
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.
Шоу-бизнес
Собчак отправилась отдыхать с Богомоловым и сыном
Ксения Собчак опубликовала фото и видео, сделанные во время отдыха на горнолыжном курорте с Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным
Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Общество
В аэропортах России снова разрешили курить
Закон, по которому пассажирам вновь разрешили курить в аэропортах, вступает в силу 8 января.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».