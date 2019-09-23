Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море. По словам генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Чёрном море, Россия якобы закрывает к ним проходы.
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В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском03:27

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Генерал США обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Черном море. В Совфеде прокомментировали его слова

Дождь05:38

Американский генерал пообещал ответить российскому флоту в Черном море

URA.Ru01:07

«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО

Комсомольская правда05:05

Российский адмирал рассказал, зачем Москва перекрывает районы учений НАТО

РИА Новости05:51

В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

RT на русском05:45

Генерал США пожаловался на действия России в Черном море

РБК01:27

В Совфеде назвали «обычными штучками» заявление о блокировке Россией учений НАТО

Известия05:45
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Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Политика

Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Общество

Синоптики отменили бабье лето в Москве

Ранее сообщалось, что бабье лето вытеснит холода из Москвы. Однако 23 сентября синоптики предсказали россиянам затяжное похолодание.
Газета.Ru 06:07
Происшествия

Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова

Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
ТАСС 06:25
Общество

Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
Пятый канал 00:50
Здоровье

Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату

В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие

В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Армия и оружие

Баку заявил о «заблудившемся» в Карабахе военнослужащем

Rusarminfo.ru 04:19
Авто

Toyota опубликовала характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.
Новые автомобили 20 сентября в 23:52
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru вчера в 11:19
Происшествия

На НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар

РБК 02:12
Шоу-бизнес

Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, сообщила, что врачи перестали лечить актрису Анастасию Заворотнюк.
URA.Ru вчера в 21:59
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
ЖКХ

Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома

С понедельника, 23 сентября, отопление в Москве начнут включать в жилых домах.
РБК 06:54
Армия и оружие

ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Футбол

Месси отчитал одноклубников после поражения от «Гранады»

Евро-футбол.ру 06:42
Политика

В Челябинской области назначен глава минпрома

В Челябинской области назначен министр промышленности региона.
REGNUM 06:22
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Авто

Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами

Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.
Автоновости дня 20 сентября в 11:37
Спорт

Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Политика

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика

Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе интервью для телеканала "Россия 24" заявил, что готов вести переговоры с Дональдом Трампом.
Российская газета 06:10
Армия и оружие

В России работают над истребителем шестого поколения

Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Кино

Названы лауреаты фестиваля сериалов «Пилот»

Победителем российского фестиваля сериалов «Пилот» по мнению жюри стал эпизод проекта «Спи со мной», режиссер Владимир Ракша.
Коммерсантъ вчера в 19:24
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