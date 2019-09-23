Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

с чего всё началось

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море. По словам генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Чёрном море, Россия якобы закрывает к ним проходы.

В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

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