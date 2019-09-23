Армия и оружие
RT на русскомВ Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море. По словам генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Чёрном море, Россия якобы закрывает к ним проходы.
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с чего всё началось
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.RT на русском03:27
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«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО
Комсомольская правда05:05
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Баку заявил о «заблудившемся» в Карабахе военнослужащем
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Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
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BFM.ru вчера в 15:32
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Армия и оружие
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