Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили слова главы МИД Украины об эффективности санкций

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.
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Глава МИД Украины признал, что Западу все сложнее придерживаться санкций против России

ТАССвчера в 16:39

В Совфеде оценили слова главы МИД Украины об эффективности санкций

RT на русском02:39

В Совфеде ответили на слова главы МИД Украины о тяжести санкций для Запада

РИА Новости03:08

В Совфеде оценили слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада

Известия03:11

Глава МИД Украины: Западу сложно придерживаться санкций против РФ

РЕН ТВвчера в 16:55

Украина признала тяжесть антироссийских санкций для Запада

URA.Ruвчера в 20:54

Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада

Российская газетавчера в 17:04
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить до 8 декабря

Президенты России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства.
Газета.Ru 04:01
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
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В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 02:30
Общество

В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье

Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Гаджеты

TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза

Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
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Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Общество

Назван город с самыми высокомерными россиянами

Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Общество

Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля.
Lenta.ru 16 сентября в 15:53
Происшествия

В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой

Российская газета 04:55
Общество

Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях

Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Гаджеты

Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy A20

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Общество

Москвичам посулили «барическое дно»

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Здоровье

Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию

Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
Вести.Ru 05:49
Экономика

Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова еле терпит бывшего мужа в своей квартире

В первый год после развода Татьяна еще как-то терпела совместное проживание с экс-супругом, но потом она начала требовать от него, чтобы он съехал, но Радимов не спешил.
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Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
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Рогозин: ресурс МКС может быть продлен до 2030 года

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что ресурс Международной космической станции (МКС) можно продлить до 2030 года.
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Apple запустила игровой сервис Arcade

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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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