Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, русофобский период подошел к концу.
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с чего всё началось
Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и крупная административно-территориальная единица Норвегии) Рагнхильд Вассвик в своей статье для издания iFinnmark объяснила
, почему считает необходимой отмену санкций против России.
РБКвчера в 23:12

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Норвежский политик объяснила важность снятия санкций с России

РБКвчера в 23:12

В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о санкциях

RT на русском02:40

Эксперт оценил заявление норвежского политика о снятии санкций с России

РИА Новости03:34

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии антироссийских санкций

Газета.Ru03:05

В Норвегии выступили за отмену санкций против России

Lenta.ru00:00

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с РФ

Комсомольская правда03:43

В Норвегии объяснили необходимость отмены антироссийских санкций

Телеканал 360°вчера в 22:09
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Наука

Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном

МедиаПоток 01 ноября в 11:04
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финн Вальттери Боттас из команды Mercedes стал победителем квалификации Гран-при США, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 19:45
Происшествия

Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Здоровье

Минздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
Политика

Бабченко признал, что покинул Украину

РИА Новости 05:43
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Известия 05:54
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 01 ноября в 01:27
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Культура

Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии

Профиль 01 ноября в 15:09
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Технологии

Названо безопасное время использования гаджетов подростками

Кубанские новости вчера в 09:30
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
Говорит Москва 03:53
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Политика

Зеленский призвал «держать порох сухим» в Донбассе

Известия 06:41
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте предстала на фотосессии с розовыми волосами

Орбакайте появилась в розовом парике с прической каре.
OAnews вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина

Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
РИА Новости 05:21
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
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