Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, русофобский период подошел к концу.
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с чего всё началось
Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и крупная административно-территориальная единица Норвегии) Рагнхильд Вассвик в своей статье для издания iFinnmark объяснила
, почему считает необходимой отмену санкций против России.
РБКвчера в 23:12

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В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с РФ

Комсомольская правда03:43

В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о санкциях

RT на русском02:40

В Норвегии объяснили необходимость отмены антироссийских санкций

Телеканал 360°вчера в 22:09

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии антироссийских санкций

Газета.Ru03:05

В Норвегии выступили за отмену санкций против России

Lenta.ru00:00

Норвежский политик объяснила важность снятия санкций с России

РБКвчера в 23:12

Эксперт оценил заявление норвежского политика о снятии санкций с России

РИА Новости03:34
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Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

ФАН вчера в 10:08
Происшествия

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Общество

Airbnb запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок

Airbnb запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
Эхо Москвы 01:30
Политика

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Интерфакс 04:02
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Политика

Билалова в США отпустили под залог

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 01 ноября в 11:18
Политика

Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
РЕН ТВ 05:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Политика

Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны – члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.
Известия 05:10
Культура

Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
Происшествия

Парикмахера Роналду нашли мертвым в отеле в Цюрихе

Парикмахера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра нашли мертвым в отеле в Цюрихе, информирует Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 05:15
Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Происшествия

В ДТП на Московском шоссе в Петербурге погибли два человека

По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и области, в результате ДТП двое человек погибли.
КП - Санкт-Петербург 02:22
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области

Известия вчера в 12:41
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Здоровье

Известно, как чаще всего в Башкирии заражаются ВИЧ-инфекцией

По данным экспертов центра, больше всего зараженных среди людей от 31 до 40 лет – 43,4%. Жители Башкирии от 18 до 30 лет стали заражаться реже, чаще – от 41 года.
МедиаКорСеть 05:00
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной

41-летняя Ольга Орлова и 36-летняя Ксения Бородина стали тесно общаться благодаря проекту «Дом-2», где обе участвуют в роли ведущих реалити-шоу.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Общество

Настя Рыбка заявила, что планирует заняться политикой

Znak.com 01:18
Политика

В Шотландии прошел массовый митинг за независимость от Великобритании

В Глазго тысячи людей вышли на демонстрацию за независимость Шотландии. В марше принимают участие около 20 тысяч человек.
РЕН ТВ 04:30
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

Lenta.ru 05:16
Фигурное катание

Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй

Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Политика

На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
RT на русском 04:56
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 11:33
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
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