с чего всё началось

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России. С точки зрения сенатора, китайские СМИ не раскрыли новых подробностей о России.

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Происшествия Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.

Армия и оружие В Сирии подожгли российский патруль Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.

Общество В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".

Политика Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.

Футбол Игрок второго дивизиона Нидерландов подвергся расистским оскорблениям Матч второго дивизиона Нидерландов между "Ден Босхом" и "Эксельсиором" должен был запомниться болельщикам исключительно голевой перестрелкой, которую устроили команды (встреча закончилась со счетом 3:3). Однако случившееся на 29-й минуте встречи заставило говорить о футбольном поединке совсем не по спортивному поводу.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Общество Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.

Экономика Правительство выбрало операторов перевода госорганов в «облако» Как указано в документе, «Ростелеком» назначается единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью закупок, связанных с переводом в «облако» информационных систем и ресурсов Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива и Фонда социального страхования.

Здоровье В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.