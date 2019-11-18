Политика
RT на русскомВ Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России. С точки зрения сенатора, китайские СМИ не раскрыли новых подробностей о России.
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с чего всё началось
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.Известиявчера в 19:56
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Общество
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Ученые выяснили, почему с возрастом начинает расти живот. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Политика
Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
Футбол
Игрок второго дивизиона Нидерландов подвергся расистским оскорблениям
Матч второго дивизиона Нидерландов между "Ден Босхом" и "Эксельсиором" должен был запомниться болельщикам исключительно голевой перестрелкой, которую устроили команды (встреча закончилась со счетом 3:3). Однако случившееся на 29-й минуте встречи заставило говорить о футбольном поединке совсем не по спортивному поводу.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Экономика
Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
Политика
Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Политика
В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента
Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Экономика
Правительство выбрало операторов перевода госорганов в «облако»
Как указано в документе, «Ростелеком» назначается единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью закупок, связанных с переводом в «облако» информационных систем и ресурсов Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива и Фонда социального страхования.
Происшествия
Силовики задержали чиновников в мэрии Бийска
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»
Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Здоровье
В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой
Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
Происшествия
В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.