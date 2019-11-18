Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России. С точки зрения сенатора, китайские СМИ не раскрыли новых подробностей о России.
Читать в источнике
Комментировать632
с чего всё началось
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu
.
Известиявчера в 19:56

Подробнее о событии

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

RT на русском11:10

Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России

РИА Новостивчера в 20:45

В Госдуме отреагировали на появление списка слабых мест России

Lenta.ru09:08

В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России

Газета.Ru08:43

В Госдуме отреагировали на описание китайскими СМИ слабых сторон России

РБК06:34

В Госдуме оценили заявление китайских СМИ о слабых местах РФ

News.ru09:25

Sohu (Китай): четыре слабых места России (Sohu)

ИноСМИвчера в 07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Газета.Ru 12:26
Политика

«Яндекс» согласовал с Кремлем изменение структуры управления

Введение некоммерческого Фонда общественных интересов, который войдет в структуру корпоративного управления "Яндекса", согласовано с администрацией президента, сказал "Интерфаксу" источник, близкий к Кремлю.
Интерфакс 04:51
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru 06:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат

Газета.Ru 02:53
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Технологии

Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5

Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Дни24 11:40
Происшествия

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Российская газета вчера в 10:31
Наука

В России создали максимально похожие на натуральную кость имплантаты

Исследователи нашли способ перевода керамики и порошка силиката кальция в биоактивное состояние при введении их в организм, сохраняя при этом структуру и прочность имплантатов.
Индикатор 04:32
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Политика

Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений

Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
RT на русском 10:18
Авто

Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Фигурное катание

Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 03:48
Экономика

Минкомсвязь закупит для чиновников отечественное ПО

Минкомсвязь объявила о масштабной закупке программного обеспечения для федеральных органов исполнительной власти.
Российская газета 10:21
Футбол

«Спартак» поучаствовал во всемирной акции, изменив внешность игрокам

Чемпионат 12:53
Происшествия

Эскортницу Настю Рыбку обвинили в краже денег и телефона

Экспресс газета 10:58
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском 12:04
Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 11:14
Футбол

Платини: VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их

Потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить, почему эта система ничего не решает.
RT на русском 10:39
Политика

Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии

Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.
Вести.Ru 08:29
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Общество

РЖД проверят данные о взломе информационной системы поездов «Сапсан»

РБК 10:02
Музыка

Юрий Аксюта не подтвердил участие Бузовой на «Евровидении»

ГЛАС.RU 16 ноября в 08:14
Общество

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное