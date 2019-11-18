Политика
RT на русскомВ Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России. С точки зрения сенатора, китайские СМИ не раскрыли новых подробностей о России.
Читать в источнике
Оценить602
с чего всё началось
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu.Известиявчера в 19:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских самолетов
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона в Дубае заявил, что закупка Египтом российских истребителей создаст для Каира риск введения санкций.
Политика
Переданные Россией катера буксируют в Украину
В свою очередь в ВМС Украины заявили об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу».
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов лишили аккредитации
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов временно лишили аккредитации.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Игры
Стала известна судьба игр Dead Island 2 и Saints Row 5
Видеоигры Dead Island 2 и Saints Row 5 всё ещё находятся в стадии разработки.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Общество
Депутат Горелкин отзовет проект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет проект закона об ограничении доли иностранного владения значимыми информационными ресурсами.
Происшествия
Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома
Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома).
Здоровье
Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен
Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.
Общество
Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
Технологии
Sony запатентовала геймпад для PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
В Петербурге экс-замглавы МЧС требует увеличить пенсию на 10 окладов
Бывший заместитель главы МЧС РФ Леонид Беляев подал в суд на управление МВД по Петербургу и Ленобласти.
Футбол
Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Происшествия
Четверо сотрудников Росгвардии уволены после инцидента в тульском кафе
Напомним, кадры дебоша в одном из тульских кафе попали в сеть.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Экономика
Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы
Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Космос
Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса
Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
Экономика
Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин
«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Общество
В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* приземлился в аэропорту "Жуковский", сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.