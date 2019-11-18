Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России. С точки зрения сенатора, китайские СМИ не раскрыли новых подробностей о России.
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с чего всё началось
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в том числе из-за армии и огромной территории, но, несмотря на всю свою мощь, у нее есть четыре слабых места, пишет Sohu
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В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

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News.ruвчера в 10:23

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

РБКвчера в 21:28
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