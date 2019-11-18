с чего всё началось

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России. С точки зрения сенатора, китайские СМИ не раскрыли новых подробностей о России.

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

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