Политика
РЕН ТВВ Совфеде оценили создание в США аналога ракетных двигателей РД-180
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал создание в США аналога российского ракетного двигателя РД-180. По его словам, это не окажет катастрофического влияния на российскую промышленность, а также не скажется на российском бюджете.
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с чего всё началось
Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Интерфакс07:30
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На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков.
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