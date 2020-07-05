Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

с чего всё началось

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал создание в США аналога российского ракетного двигателя РД-180. По его словам, это не окажет катастрофического влияния на российскую промышленность, а также не скажется на российском бюджете.

В Совфеде оценили создание в США аналога ракетных двигателей РД-180

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