Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

с чего всё началось

Ничего катастрофического в российской промышленности не произойдет из-за создания США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде оценили создание в США аналога российского РД-180

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