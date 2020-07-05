Политика
ИзвестияВ Совфеде оценили создание в США аналога российского РД-180
Ничего катастрофического в российской промышленности не произойдет из-за создания США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Интерфакс07:30
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Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
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Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.
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ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Нурмагомедов прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым прокомментировал смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 05:10
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Чемпионат 02 июля в 12:52
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Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
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Агент Манджукича опроверг интерес со стороны «Локомотива»
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Газета.Ru 15:15
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Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
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На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
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Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
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Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
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Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
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