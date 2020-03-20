Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть

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