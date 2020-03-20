Экономика
Lenta.ruРоссия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют. Таким образом на угрозу новых ограничений отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Общество
15-летний подросток в Димитровграде госпитализирован с коронавирусом
Публикация от Сергей Морозов (@morozov_si) 20 Мар 2020 в 8:24 PDT Пока известно, что подросток вернулся в Димитровград из Великобритании.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Общество
В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву
Подмосковная полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Финансы
ЦБ РФ не стал повышать ключевую ставку
Вопрос о повышении ключевой ставки с повестки не снят, говорит Эльвира Набиуллина.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть
По данным газеты The Wall Street Journal, пытаясь стабилизировать ситуацию на рынке нефти, американские власти могут ввести новые антироссийские санкции, передает ТАСС.
Игры
Полное издание GTA IV вернулось в Steam
В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Представили седан Hyundai Elantra нового поколения
18 марта 2020 года в пять часов утра по московскому времени состоялась мировая премьера седана Hyundai Elantra нового поколения.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Транспорт
В Москве число поездок на метро и МЦК снизилось на 30%
Количество поездок в метро и на МЦК уменьшилось на 30% со 2 по 19 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Общество
«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты
В компании «Аэрофлот» назвали странными претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от авиакомпании незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты.
Футбол
Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
Как сообщает пресс-служба УЕФА, турнир будет назваться Евро-2020, хоть и пройдет в июне-июле 2021 года.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидки на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Происшествия
Коронавирус подтвердили у двух человек в Воронежской области
Власти сделали официальное заявление. 19 марта стало известно о 52 заболевших коронавирусом в России за минувшие сутки.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Общество
США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»
Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 июля 2020 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Здоровье
Ученые установили новые симптомы коронавируса
Исследователи установили новые симптомы коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку баллончик
Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку газовый баллончик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД региона.
Общество
Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе
По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
В России разработали шесть вакцин от коронавируса
Российские ученые разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием в пятницу, 20 марта.