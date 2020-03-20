На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют. Таким образом на угрозу новых ограничений отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

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