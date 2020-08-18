В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми
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Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил возможность августовских выплат семьям с детьми. «Я думаю, что надо дождаться решения правительства», — заявил Рязанский.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми
Решение по августовским выплатам семьям с детьми могут принять после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил член Совета Федерации Валерий Рязанский в эксклюзивном комментарии для Nation News.
Народные новостивчера в 05:36
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