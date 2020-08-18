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В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

Член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил возможность августовских выплат семьям с детьми. «Я думаю, что надо дождаться решения правительства», — заявил Рязанский.В источнике
С чего всё началось
Народные новости

В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Решение по августовским выплатам семьям с детьми могут принять после возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил член Совета Федерации Валерий Рязанский в эксклюзивном комментарии для Nation News.
Народные новостивчера в 05:36
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Член Совфеда назвал сроки принятия решения о выплатах для семей с детьми до 16 лет

Телеканал 360°вчера в 08:14
Вести.Ru

Совет Федерации озвучил условия новых возможных выплат на детей до 16 лет

Вести.Ru20:20
Комсомольская правда

Совфед назвал условие новых выплат на детей до 16 лет

Комсомольская правда19:17
РИА Новости

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

РИА Новости18:39
RT на русском

В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

RT на русском20:52
ФАН

Сенатор Рязанский пояснил, что нужно для продления детских выплат на август

ФАНвчера в 07:09
Народные новости

В Совфеде рассказали об августовских выплатах для семей с детьми

Народные новостивчера в 05:36

Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск

Благовещенск, 17 августа 2020, 10:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.
REGNUMвчера в 03:26
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«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
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Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку – крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07

В России предложили лишать прав на пять лет за пьяную езду

Общественники уже отправили соответствующее письмо на имя главы МВД Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой лишать водителей прав на срок до пяти лет за управление транспортом в состоянии опьянения.
АМИТЕЛвчера в 01:29
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В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ruвчера в 10:47
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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59
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