Экономика
РИА НовостиВ Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка могут составить около 12 тысяч рублей.
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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.RT на русском03:43
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 07:44, Вашингтон
Политика
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Дождь вчера в 17:30
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
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Гаджеты
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Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
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Lenta.ru вчера в 21:45
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Компания LG в ближайшее время начнет выпускать блокчейн-смартфоны, пишет крупное южнокорейское издание Chosun со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
РБК 07:28
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13
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В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
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Коммерсантъ 03:49
Происшествия
Члены местного избиркома погибли в ДТП на Кубани
Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае.
Телеканал 360° 04:32
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Происшествия
Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы
ТАСС 06:11
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Общество
Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
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Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Энергетика
Путин и Миллер обсудили работу Газпрома с Украиной и Евросоюзом
Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером.
РЕН ТВ 07:35
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
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Общество
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РИА Новости 05:33
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Paparazzi.ru 04:05
Здоровье
У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака
Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию - в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки "исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода".
Российская газета 06:05
Армия и оружие
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Концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для эвакуации членов экипажа пилотируемого корабля "Орел", который ранее назывался "Федерация".
Российская газета 07:31